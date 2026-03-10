Genova, primi interventi su Lungobisagno Istria per contrastare i troppi incidenti stradali
di c.b.
Giornate di lavoro in Lungobisagno Istria per le squadre di Aster, volte a ridurre i rischi per automobilisti e motociclisti dopo i numerosi incidenti stradali, uno anche mortale (quello dello scooterista Peter Luis Lopez Borja il 21 gennaio), che si sono registrati negli ultimi mesi. Fino a questo momento sono stati eseguiti rappezzi con asfalto a caldo e con calderina spruzzatrice al fine di eliminare alcune delle criticità più evidenti del manto stradale, mettere in sicurezza la carreggiata e migliorare da subito le condizioni di transito. Una serie di interventi che servono a tamponare le situazioni più urgenti.
Il ripristino completo della pavimentazione, con scarifica e nuova asfaltatura, spetta invece ai cosiddetti "grandi utenti", ovvero i soggetti che hanno effettuato scavi o lavorazioni sul tratto interessato.
