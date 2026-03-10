A Savignone incontro su lavoro e stereotipi di genere con la sociologa Abbatecola e la giornalista Forleo

Un confronto su lavoro, stereotipi e parità di genere. Sabato 14 marzo, dalle 10 alle 12, nella sala del Consiglio comunale di Savignone si terrà l’incontro “Donna Faber. Lavori maschili, sex-sismo e forme di r-esistenza”, con la sociologa dell’Università di Genova Emanuela Abbatecola e la giornalista Francesca Forleo. L’appuntamento è organizzato dall’assessorato al Sociale del Comune nell’ambito delle iniziative legate alla Giornata internazionale della donna.

Evento – L’incontro si svolgerà nella sala del Consiglio comunale in via Garibaldi 2 e sarà dedicato al tema dell’emancipazione femminile attraverso il lavoro. Al centro della mattinata la presentazione del libro “Donna Faber”, scritto dalla sociologa Emanuela Abbatecola, che dialogherà con Francesca Forleo, coordinatrice regionale di Giulia Giornaliste per la Liguria.

Ricerca – Il volume nasce da una ricerca qualitativa socio-fotografica condotta dall’autrice, che ha raccolto testimonianze e immagini di donne impegnate in professioni tradizionalmente considerate maschili. Attraverso interviste e ritratti, il lavoro analizza le difficoltà incontrate, le discriminazioni e le strategie di resistenza messe in campo nel contesto lavorativo.

Sessismo – Il libro affronta anche il tema del cosiddetto sessismo “benevolo”, una forma più sottile di discriminazione che spesso passa inosservata. Come sottolinea Abbatecola, “gli studi di psicologia sociale ci hanno insegnato che il sessismo benevolo, così sfuggente e difficile da riconoscere, proprio perché lusinghiero nelle sue strategie di inferiorizzazione e controllo, garantisce lo status quo anche portando le donne a dubitare delle proprie capacità e mettendo in seria discussione la loro autostima”.

Contesto – L’iniziativa rientra nel calendario di appuntamenti dedicati alla Giornata internazionale della donna e alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. L’obiettivo è promuovere una riflessione pubblica sui temi della parità di genere, del lavoro e delle opportunità professionali per le donne.

