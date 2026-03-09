Parco di Portofino, nuova piattaforma digitale per il monitoraggio meteo-idrologico

È stata presentata oggi la nuova piattaforma digitale per il monitoraggio meteo-idrologico del Parco Naturale Regionale di Portofino, un progetto innovativo pensato per rafforzare il controllo del territorio, migliorare la prevenzione dei rischi e rendere accessibili in tempo reale dati aggiornati sulle condizioni meteorologiche e idrologiche dell’area.

La piattaforma, collegata al sistema della Protezione civile regionale, consentirà di raccogliere e condividere informazioni utili sia agli enti e ai tecnici sia ai cittadini e ai visitatori, offrendo maggiore consapevolezza ambientale e supportando la pianificazione delle attività, anche turistiche.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti istituzionali e del Parco, tra cui il vicepresidente Francesco Faccini, il direttore Federico Marenco e la direttrice generale di Arpal, Elisabetta Trovatore.

“Il Parco di Portofino rappresenta uno dei luoghi simbolo della nostra regione, un patrimonio ambientale di straordinario valore che richiede strumenti avanzati per essere tutelato”, ha sottolineato l’assessore ai Parchi, Alessandro Piana. “La nuova piattaforma digitale metterà a disposizione dati aggiornati e accessibili, rafforzando la capacità di monitoraggio del territorio e migliorando la prevenzione dei rischi. La condivisione delle informazioni è fondamentale: consente agli enti di lavorare con maggiore efficacia e offre a cittadini e visitatori una maggiore consapevolezza delle condizioni ambientali”.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Parco di Portofino e Arpal, con l’obiettivo di aumentare la conoscenza del territorio e migliorare la gestione dei fenomeni meteo-idrologici in un’area di grande valore naturalistico ma fragile dal punto di vista idrogeologico. “Mettere i dati a disposizione del territorio significa rafforzare la conoscenza delle condizioni locali e supportare attività di prevenzione e gestione”, ha spiegato Trovatore.

“La piattaforma, realizzata con il supporto dei comuni di Santa Margherita Ligure, Portofino, Camogli e del Parco di Portofino – ha aggiunto Faccini – integra la strumentazione di monitoraggio installata attraverso progetti europei, offrendo uno strumento utile anche per la pianificazione delle escursioni, soprattutto in periodi con alte temperature e elevati tassi di umidità che possono creare disagio fisiologico”.

