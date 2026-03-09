Commercio: la nuova sede Confcommercio all'interno del centro agroalimentare di Bolzaneto

E’ stata inaugurata in via Sardorella 10r, all’interno dell’area del Centro Agroalimentare di Genova Bolzaneto, la nuova sede di Confcommercio Genova in Valpolcevera.

Il nuovo polo nasce con l’obiettivo di garantire un presidio territoriale stabile, capace di offrire servizi e rappresentanza in un contesto economico caratterizzato da trasformazioni infrastrutturali, riorganizzazione delle filiere e nuove opportunità di sviluppo, rafforzando la presenza dell’associazione in un’area storicamente strategica per l’economia cittadina, snodo produttivo e logistico di rilievo e punto di riferimento per le imprese della vallata, del primo entroterra e della Vallescrivia.

Il potenziale bacino di riferimento della nuova sede è particolarmente ampio. Secondo un’elaborazione degli uffici di Confcommercio Genova su dati territoriali, considerando non solo i quartieri genovesi della Valpolcevera ma anche i comuni dell’Alta Valpolcevera e della Valle Scrivia, l’area intercettata supera le 5000 unità locali tra commercio, pubblici esercizi, artigianato e piccola industria. In particolare si stimano circa 1750 attività commerciali, 550 tra bar e ristoranti e quasi 3000 realtà artigianali e produttive, con un tessuto imprenditoriale che complessivamente impiega tra i 14000 e i 16000 addetti.

“La Valpolcevera è un territorio centrale per l’economia genovese e per il futuro del commercio locale - ha detto Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova -. Per questo abbiamo scelto di rafforzare qui la nostra presenza, con una nuova sede che sia un punto di riferimento concreto capace di offrire servizi, ascolto e opportunità di crescita in una fase di grande evoluzione per il territorio”.

ompagnamento su bandi e agevolazioni, oltre a servizi previdenziali (pensioni, invalidità, indennità anche online tramite il Patronato 50&Più) e convenzioni dedicate. L’iniziativa si inserisce anche nel quadro delle prospettive legate alla Zona Logistica Semplificata del porto e retroporto di Genova, che interessa direttamente il sistema economico della vallata. La sede metterà a disposizione delle imprese assistenza fiscale e sindacale, supporto per pratiche amministrative, consulenza in materia di accesso al credito, accompagnamento su bandi e agevolazioni, oltre a servizi previdenziali (pensioni, invalidità, indennità anche online tramite il Patronato 50&Più) e convenzioni dedicate. L’iniziativa si inserisce anche nel quadro delle prospettive legate alla Zona Logistica Semplificata del porto e retroporto di Genova, che interessa direttamente il sistema economico della vallata.

“Un segnale concreto di attenzione a un territorio, come quello della Valpolcevera, che è da sempre crocevia strategico per l'economia ligure - ha sottolineato l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Ringrazio Confcommercio per questa nuova iniziativa che si affianca a quanto, congiuntamente a tutto il partenariato regionale, stiamo facendo per agevolare la crescita delle imprese sul nostro territorio. Dai bandi dedicati all'accesso al credito e all’entroterra, alle opportunità legate alla ZLS di Genova: queste e altre misure potranno arrivare all’attenzione di chi fa impresa a Genova e in Liguria anche grazie a questo ulteriore presidio”.

“La collocazione della nuova sede di Confcommercio all'interno del Centro Agroalimentare è un ulteriore servizio per le aziende insediate ed è un altro tassello del percorso di sviluppo di SGM, in coerenza con la costante implementazione delle sue attività e funzioni - ha detto Gianni Vassallo, presidente Società Gestione Mercato -. Inoltre questa presenza significa un importante elemento di rafforzamento dell'intero sistema delle aziende in Valpolcevera, anche nella prospettiva della creazione della Zona Logistica Semplificata”.

i per la tenuta del commercio di prossimità e per la valorizzazione economica e urbana dei quartieri. Tra gli obiettivi della Confcommercio c’è anche quello di essere sempre più un punto di riferimento per i Civ della vallata e per le aggregazioni tra imprese, strumenti centrali per la tenuta del commercio di prossimità e per la valorizzazione economica e urbana dei quartieri.

“Quando le associazioni di categoria investono sul territorio, creando servizi e occasioni di crescita, si realizza concretamente il principio di sussidiarietà - ha evidenziato Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio di Genova -. Le istituzioni pubbliche e i corpi intermedi, lavorando insieme, rendono il sistema economico più solido e vicino ai bisogni reali delle imprese. La Camera di Commercio guarda quindi con apprezzamento a questa iniziativa, che contribuisce a rafforzare la rete di supporto allo sviluppo locale”.