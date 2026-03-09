Attualità

Crisi Amt, quale la verità? Sfida in genovese tra l'assessore regionale Piana e il vice sindaco Terrile

di Gilberto Volpara

Il derby a Scignoria!

Il genovese è utile anche per la competizione politica: conferma a Scignoria con il confronto tra Alessio Piana, assessore regionale allo sviluppo economico, e Alessandro Terrile, vice sindaco di Genova. Il tema? La crisi Amt. 

 

 

 

