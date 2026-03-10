La guerra preoccupa i genovesi: “Temiamo soprattutto l’aumento delle bollette”

Durante la trasmissione Liguria Live sull’emittente Telenord, l'inviata Anna Li Vigni ha raccolto le opinioni dei cittadini in un bar di Genova sulla guerra e sulle possibili conseguenze economiche.

“Buongiorno. Siamo al Bar l'Angolo del Caffè di via Cantore. Siamo pronti a sentire le opinioni dei genovesi che sono qui al bar a fare colazione”.

“Fa paura questa guerra?”, un uomo risponde: “Un po’ sì, preoccupa sicuramente tutti”. Alla domanda su come si informi sugli eventi, spiega: “Con internet. Non ho la televisione, quindi guardo sui social e le notizie pubblicate dal giornale Il Secolo XIX”.

“Abbiamo anche paura di un eventuale aumento dei prezzi. Già la benzina è aumentata, potrebbe aumentare anche il prezzo del caffè. Cosa ne pensa?”. Il cliente replica: “Magari del caffè no, però sicuramente delle bollette sì”. E aggiunge che anche l’energia elettrica pesa molto: “Sì, perché incide sulla vita familiare”. Successivamente viene intervistato uno dei titolari del bar, Gianluca Coppetti. : “Lei come esercente cosa pensa di questo evento bellico? Ha già verificato qualche aumento?", chiede l'inviata. Il barista spiega: “Gli aumenti ci sono ogni anno, due o tre volte su prosciutti, brioche, caffè, su tutto. La situazione è già critica perché la gente, tra smartworking e meno soldi, magari se aumenti di 10 centesimi il caffè ne prende uno in meno”. Secondo lui i più penalizzati sono i piccoli commercianti: “Il piccolo è quello che ci rimette sempre. Io sto con i piccoli perché sono la cosa principale”.

Alla domanda sul prezzo del caffè nel suo locale, Coppetti risponde: “Il caffè da me costa 1,30 euro perché c’è la qualità. Lavoriamo da 15 anni con la stessa qualità e i clienti lo pagano volentieri”. Parlando dei possibili rincari legati alla guerra, aggiunge: “Può aumentare tutto: dallo zucchero al sale, dal vino ai prosciutti. L’altro giorno mi hanno detto che la bresaola è aumentata di 4 o 5 euro al chilo”. Infine il barista parla anche dei costi energetici: “Non parlo delle bollette perché mi vengono i brividi”. Poi, alla domanda conclusiva sulla paura della guerra, Coppetti risponde sinceramente: “No, adesso no. Anche se ho due figli, mi sento ancora protetto qui”.





