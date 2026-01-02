Genova: festa al Porto Antico il 9 e il 10 gennaio per l'arrivo della Fiamma Olimpica

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 farà tappa in Liguria il 9 e 10 gennaio, attraversando l’intera regione in un percorso ricco di eventi e celebrazioni. Il momento clou è atteso per la sera del 9 gennaio a Genova, con l’arrivo della fiaccola a Calata Mandraccio, al Porto Antico, dove sarà allestito il Villaggio Coca-Cola.

Ad accompagnare il simbolo dei Giochi Olimpici ci sarà la carovana di Coca-Cola, partner storico delle Olimpiadi dal 1928: un convoglio lungo circa 600 metri, con truck dedicati, tedofori e un mezzo specifico per la raccolta differenziata delle lattine. Al termine della giornata, il pubblico potrà partecipare alle attività del mini villaggio olimpico, che rappresenterà la chiusura della prima delle due tappe liguri.

"La city celebration per la Liguria si terrà al Porto Antico il 9 gennaio – spiega Andrea Bombrini, direttore marketing di Coca-Cola – con un villaggio di circa 300 metri quadrati pensato per intrattenere il pubblico in attesa della fiamma". All’interno saranno presenti spazi per la distribuzione di Coca-Cola Original e Zero, un’area food con pizza il cui ricavato sarà devoluto al Banco Alimentare, musica con dj e vocalist, oltre a un’area sportiva con simulatori e attività dedicate a discipline olimpiche come l’hockey e lo sci. Non mancheranno momenti pensati per le famiglie, tra cui una fotopportunity a bordo di un bob.

La fiaccola entrerà in Liguria dopo la tappa in Emilia-Romagna, partendo da Massa la mattina del 9 gennaio alle 9.09. Sono previsti passaggi a La Spezia alle 11.10 e a Rapallo alle 15.02, con eventi speciali alle Cinque Terre, a Chiavari, Lavagna e Portofino. L’arrivo al Porto Antico di Genova è fissato per le 19.30.

Il 10 gennaio la Fiamma ripartirà da Savona, proseguendo verso Imperia e Sanremo. La chiusura del Villaggio e delle celebrazioni avverrà invece a Cuneo, in piazza Galimberti.

