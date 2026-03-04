Begato, pronto bando prima venti alloggi. Scajola: "A giugno assegnatari avranno una casa"

"Entro il mese di giugno Arte Genova assegnerà 20 alloggi di edilizia residenziale sociale nel rinnovato quartiere di Begato a Genova". Ad annunciarlo è l'assessore regionale all'Edilizia e alle Politiche Abitative Marco Scajola che, nei giorni scorsi, ha svolto un sopralluogo sul maxi-cantiere Pinqua insieme all'amministratore unico di Arte Genova Paolo Gallo e ai tecnici regionali.



Sarà infatti aperto da domani, giovedì 5 marzo, il bando di Arte Genova per l'assegnazione dei primi 20 alloggi ricostruiti grazie a un'opera complessiva da 17 milioni di euro. Il progetto ha permesso l'abbattimento delle cosiddette "dighe" e la costruzione di tre nuove palazzine Nzeb (Nearly zero energy building) a elevata efficienza energetica. I tre edifici ospiteranno, in totale, 60 alloggi di cui 40 destinati a edilizia residenziale pubblica, che saranno messi a disposizione dell'utenza dal Comune, e 20 a edilizia residenziale sociale, proprio quest'ultimi saranno a bando da domani per i prossimi 30 giorni e sono destinati alla locazione permanente. Ad essi si aggiungeranno i 55 alloggi totalmente ristrutturati nella vicina via Cechov e attorno agli edifici sorgeranno aree comuni con spazi verdi, dedicati allo sport e alla cultura e una nuova stazione dei Carabinieri.

"Siamo vicini al traguardo di un percorso iniziato nel 2019 partito dallo spostamento diffuso di 374 nuclei familiari e dal successivo abbattimento di 476 alloggi sui 523 che componevano le due dighe - aggiunge l'assessore regionale Scajola -. Con questo bando Arte Genova conta di assegnare una nuova casa a venti famiglie entro il mese di giugno. Si tratta del più grande e consistente intervento di rigenerazione urbana in atto a livello nazionale, un modello, che è stato anche oggetto di approfondimento per gli studenti del master avanzato in Urbanistica dell'Istituto di Studi politici di Parigi. Sta prendendo sempre più forma un nuovo quartiere, inclusivo e non ghettizzante, dotato di servizi e spazi adeguati per chi lo abita. Gli alloggi a bando avranno infatti ampia metratura, saranno all'avanguardia dal punto di vista energetico e della sicurezza e avranno ciascuno un posto auto coperto a disposizione".

Gli alloggi sono adeguati per nuclei familiari da uno a cinque persone. Il bando è rivolto a soggetti, residenti o con attività lavorativa nell'area metropolitana genovese, in possesso di un Isee massimo di 37mila euro (40mila) se mononucleo. I canoni mensili dei venti alloggi messi a bando saranno compresi tra 186 e 440 euro e non dovranno superare il 30% del reddito annuo complessivo del nucleo familiare assegnatario.

