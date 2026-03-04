Guerra in Iran, 563 italiani bloccati a Dubai su nave da crociera, in corso le operazioni per il rimpatrio
di R.S.
2 min, 42 sec
Per motivi di sicurezza sono state cancellate le prossime partenze della MSC Euribia da Dubai (7 marzo), Doha (8 marzo) e Abu Dhabi (11 marzo)
Condividi:
Altre notizie
Via Sampierdarena: 70 parcheggi notturni lungo il filobus e altri 40 nuovi posti grazie al Pnrr
04/03/2026
di Anna Li Vigni
Iran, effetti su sicurezza, economia ed energia: forum a Telenord con Albisetti, Botta, Viscogliosi e un genovese a Dubai
04/03/2026
di Katia Gangale - Stefano Rissetto
Il genovese Monferrino, residente a Dubai: "Non c'è la volontà di contrattaccare e la gente si fida del governo"
04/03/2026
di Carlotta Nicoletti