Aeroporto, Attanasio: "Tra un mese e mezzo avremo le valutazioni"

Il presidente della Camera di Commercio indica nelle infrastrutture e nei collegamenti il punto di partenza del secondo mandato, aprendo anche alla ricerca di un partner internazionale per lo sviluppo dell’aeroporto.

Aeroporto – Sullo scalo genovese è già stato firmato un accordo con l’Autorità portuale. L’obiettivo è avviare “quanto prima possibile una gara il più larga possibile” per individuare un partner industriale. La procedura sarà internazionale e affidata a advisor distinti: uno nominato dalla Camera di Commercio e uno dall’Autorità portuale. “Nell’arco di un mese o un mese e mezzo avremo le valutazioni e lì comincerà il discorso”, precisa.

Assetto societario – La linea è chiara: apertura ai privati con ruolo di maggioranza operativa. “La parte pubblica è disponibile a diventare minoranza con un partner affidabile e professionale che dia garanzie di seguito”. La ripartizione delle quote sarà definita nell’ambito della gara e non oggetto di trattative politiche preventive.

Prospettive – L’operazione sull’aeroporto si inserisce in una strategia più ampia di rilancio competitivo. Collegamenti efficienti e infrastrutture moderne sono considerati condizioni necessarie per attrarre investimenti e rafforzare il sistema produttivo regionale.

Mandato – “È stata un’elezione per acclamazione, quindi godo del consenso dei consiglieri camerali”, spiega. Ma oltre alla legittimazione interna, la priorità politica è netta: “Rompere l’isolamento territoriale della Liguria”. Un tema che torna come asse strategico, in una regione che sconta da anni criticità logistiche e infrastrutturali.

