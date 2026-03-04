Piano casa, Rixi: venerdì in cdm decreto da 950 milioni per ristrutturazioni

"Venerdì, quindi dopodomani, andrà in consiglio dei Ministri - tutto lascia presupporre - un decreto legge sul piano casa che metterà a disposizione 950 milioni sulla ristrutturazione di due pilastri che sono sostanzialmente legati all'edilizia residenziale pubblica e di un terzo pilastro che sta elaborando a Palazzo Chigi sul tema invece della parte privata, cioè di fondi privati per integrare". Lo afferma il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, al convegno dell'Ance "Città da vivere. Come rilanciare il modello della città italiana".

Il viceministro spiega che complessivamente "il governo ha messo a disposizione circa 6 miliardi in diversi provvedimenti", che salgono a quasi 8 miliardi con alcune novità.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.