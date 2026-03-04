Via Sampierdarena: 70 parcheggi notturni lungo il filobus e altri 40 nuovi posti grazie al Pnrr

Nuovo look per via Sampierdarena al centro di un’importante riqualificazione urbana finanziata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Marciapiedi rifatti, nuove alberature e una viabilità ripensata con l’introduzione del filobus: ma il nodo principale resta quello dei parcheggi. A fare il punto è il presidente del Municipio Centro Ovest, Michele Colnaghi, che ripercorre le interlocuzioni avviate con l’assessorato alla Mobilità per rispondere alle richieste dei residenti e delle attività commerciali della zona.

Parcheggi notturni sulla corsia del filobus - Il cambiamento più rilevante riguarda la possibilità di utilizzare la corsia del filobus come area di sosta nelle ore notturne. "Parliamo di circa 70 parcheggi che i residenti potranno usare la sera, quando rientrano a casa", spiega Colnaghi.

Al mattino, come già avviene in altre vie cittadine, le auto dovranno essere spostate per consentire il regolare passaggio del mezzo pubblico.

Il Municipio ha inoltre chiesto che la corsia riservata venga tracciata solo quando il filobus entrerà effettivamente in servizio, così da evitare di sottrarre ulteriori posti auto in una fase in cui i lavori sono ancora in corso. "Abbiamo chiesto che la corsia filobus non venga tracciata fin quando il mezzo non passerà realmente", sottolinea il presidente.

Tra le altre richieste avanzate: l’introduzione di linee tratteggiate sulla corsia del filobus per facilitare il superamento di eventuali mezzi in sosta temporanea, considerando la forte presenza in zona di officine, meccanici e gommisti. "Se la linea fosse tratteggiata, le auto potrebbero invadere la corsia per pochi secondi ed evitare di creare code", aggiunge Colnaghi.

Segnaletica in fase di applicazione - Al momento, spiegano dal Municipio, la nuova ordinanza sulla viabilità non è stata ancora completamente recepita: mancano alcune tracciature orizzontali e la segnaletica verticale definitiva. Per questo motivo, i parcheggi attualmente presenti lungo la via sono tollerati fino all’entrata in vigore completa delle nuove disposizioni.

"In questo momento i parcheggi sono tollerati perché non esiste ancora né la segnaletica verticale né quella orizzontale", precisa il presidente.

La situazione dovrebbe migliorare ulteriormente con la riapertura di altre aree di sosta attualmente interdette per lavori, tra cui quelle in zona Lungomare Canepa.

Recuperata un’area dismessa: 40 nuovi posti auto - Sempre grazie ai fondi del PNRR, è stata recuperata un’area precedentemente occupata da capannoni dismessi tra piazza Vittorio Veneto e via Felicità Noli. Lo spazio è stato bonificato e trasformato in un parcheggio da circa 40 posti, già molto utilizzato dai residenti.

"Questa era un’area totalmente fatiscente e dismessa, con dei capannoni. È stata rilevata, sgomberata e ripulita: oggi offre una quarantina di parcheggi che sono di grande utilità", spiega Colnaghi.

L’accesso carrabile avviene da piazza Vittorio Veneto, mentre da via Sampierdarena è disponibile un ingresso pedonale videosorvegliato, chiuso nelle ore serali. Presente anche un’area dedicata alle biciclette.

Un quartiere che guarda avanti - "Sono cresciuto qui e vedere oggi Sampierdarena così trasformata è motivo di soddisfazione", conclude il presidente. La riqualificazione punta a rendere la via più vivibile, moderna e funzionale, cercando di bilanciare le esigenze della mobilità pubblica con quelle dei residenti e delle attività economiche.

La “fame di parcheggi” resta un tema centrale, ma i nuovi spazi e le nuove soluzioni rappresentano un primo passo per un quartiere più sostenibile.

