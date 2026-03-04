Il genovese Monferrino, residente a Dubai: "Non c'è la volontà di contrattaccare e la gente si fida del governo"

"Io mi sono spostato a Dubai circa un anno e mezzo fa per lavoro, fortunatamente sabato, qualche ora prima che partissero i primi missili, sono arrivato in Svizzera per motivazioni mie e ho avuto la fortuna di prendere forse uno degli ultimi voli che è partito da lì. Ovviamente lavorando lì, avendo persone che stanno ancora lì, ho abbastanza ricevuto informazioni diciamo in prima persona. Quello che sembra sia successo è che comunque gli Emirati come Arabia Saudita e altri posti del Middle East hanno tante basi militari americane che sono stati un po' oggetto degli attacchi dell'Iran. Devo dire che il governo degli Emirati, quindi sia Dubai che Abu Dhabi, sono stati pronti nelle risposte e hanno tenuto i cittadini informati, abbiamo ricevuto informazioni dirette da loro tramite messaggi, hanno tenuto conferenze e hanno cercato di spiegare la situazione rassicurando un po' le persone che sono lì. Devo dire che ci sono persone che sono molto preoccupate e stanno cercando in tutti i modi di uscire dal Paese, ovviamente non possono prendere voli, quindi le persone stanno per esempio prendendo autobus o macchine per andare in paesi vicini come Oman per cercare di prendere voli e tornare in Europa o comunque in altri luoghi, mentre ci sono altre persone invece che sono estremamente tranquille e si fidano tra virgolette del sistema antiaeree di difesa degli Emirati. Ieri il governo ha tenuto un'ora e mezza di conferenza, non so se avete avuto modo di guardarla, ma una delle cose che hanno detto oltre ricordando i cittadini è che sono al sicuro e comunque i loro sistemi di difesa possono contrastare l'Iran che sembra che non abbiano intenzione di contro attaccare, quindi sono in una posizione completamente difensiva, quindi stanno cercando, nonostante sia creata questa divisione tra virgolette dei paesi del Middle East, di non far scalare la cosa ancora di più".

Lo ha raccontato a Telenord, nel corso del LIVE, Vittorio Monferrino, consulente strategico, residente a Dubai.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.