Liguria, primo caso di suicidio assistito: morto a Genova 56enne con sclerosi multipla

È il primo caso di suicidio medicalmente assistito in Liguria e il dodicesimo in Italia. Protagonista della vicenda è Silvano V., 56 anni, residente a Genova, affetto da sclerosi multipla progressiva da quasi trent’anni.

L’uomo è morto il 26 febbraio scorso dopo l’autosomministrazione di un farmaco per il fine vita, fornito dal Servizio sanitario nazionale insieme alla strumentazione necessaria. Aveva presentato richiesta un anno fa e, dopo diffide e messe in mora, l’azienda sanitaria locale aveva avviato la procedura.

«Mi auguro che la mia lotta possa servire anche ad altri nella mia stessa condizione», aveva dichiarato prima di morire, rivolgendo un appello alla Regione e al Parlamento.

Il caso rientra nell’ambito della sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale (caso Cappato/Antoniani, nella foto Marco Cappato), che ha stabilito le condizioni per l’accesso al suicidio medicalmente assistito in Italia. Silvano è la dodicesima persona ad aver completato l’iter previsto dalla Consulta e la nona seguita dall’Associazione Luca Coscioni.

In assenza di medici disponibili all’interno dell’Asl per vigilare sulla procedura, l’assistenza è stata garantita dal medico anestesista Mario Riccio, già noto per aver seguito nel 2006 il caso di Piergiorgio Welby e altri pazienti che hanno avuto accesso al suicidio medicalmente assistito.

A causa della malattia, Silvano era diventato tetraplegico, con gravi difficoltà nella comunicazione e nella deglutizione. Necessitava di assistenza continua per tutte le attività quotidiane, aveva un catetere vescicale permanente ed era sottoposto a manovre meccaniche per l’evacuazione. Le sue condizioni cliniche e le sofferenze erano diventate per lui insostenibili.

Il 24 febbraio 2025 aveva presentato formalmente all’Asl la richiesta di verifica delle condizioni per accedere al suicidio medicalmente assistito.

