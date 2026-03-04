Ex Ilva, Urso chiede ai commissari di finalizzare la cessione entro tre settimane

Sull'andamento delle trattative per la cessione dell'ex Ilva "resa ovviamente molto più complicata dalla sentenza del tribunale di Milano, abbiamo dato mandato ai commissari di finalizzare ove possibile entro tre settimane avendo posto sin dall'inizio tre precise condizioni": la sostenibilità del piano industriale, la disponibilità da subito delle aree non più necessarie alla produzione siderurgica per destinarle a nuove iniziative industriali e soprattutto alla partnership con soggetti industriale nel settore siderurgico".

Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, al question time alla Camera.



"Secondo quanto affermato dal titolare del fondo Flacks ai commissari, così come riportato su giornali, eventuali ulteriori iniziative e impegni rimangono subordinati ad una approfondita valutazione delle implicazioni derivanti dal decreto emesso dal tribunale di Milano che inibisce l'utilizzo degli altoformi dal mese di agosto. La sentenza cambia tutto non solo perché non sappiamo ancora se sia possibile e in che modo adeguare l'Aia alle nuove condizioni poste dal tribunale per evitare la chiusura dell'area a caldo, ma anche e soprattutto perché rende impossibile erogare le risorse" del prestito-ponte, aggiunge Urso.

