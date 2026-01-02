Capodanno in Liguria: le immagini da Savona a Rapallo, dalla Spezia ad Arenzano
di Redazione
I saluti istituzionali, l'attesa, gli spettacoli, la musica, il count down, il saluto al nuovo anno e il divertimento sino a notte fonda. In tutta la Liguria si è festeggiato il Capodanno con un ricchissimo calendario di iniziative che hanno coinvolto l'intera regione, da Ponente a Levante, coinvolgendo migliaia di persone, anche tanti turisti.
Telenord ha raccontato la lunga notte del Capodanno, promosso da Regione Liguria, in questo filmato scegliendo quattro località: Savona, Rapallo, La Spezia e Arenzano, coinvolgendo i quattro sindaci in rappresentanza dei rispettivi concittadini.
Ecco il video.
