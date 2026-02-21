Riva Trigoso, varato il pattugliatore offshore "Ugolino Vivaldi"

Cerimonia di varo a Riva Trigoso nel polo produttivo Fincantieri per il pattugliatore offshore "Ugolino Vivaldi", una nuova e moderna unità per la Marina Militare Italiana della lunghezza di 95 mt e larga 13 mt per un dislocamento di 2400 tonnellate, la prima di una serie che andrà a sostituire le unità della classe "Cassiopea". Il pattugliatore "Ugolino Vivaldi" avrà un equipaggio di 70 uomini. Ora nel cantiere di Riva Trigoso restano in costruzione una Fremm Evo, un pattugliatore e una nave per la Guardia Costiera.

