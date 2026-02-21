Bucci a Vado: “Il Piemonte vuole un posto in comitato portuale? Giusto e avanti con macroregione”
di Gilberto Volpara
51 sec
Le parole del presidente di Regione Liguria
Il presidente del Piemonte vuole un posto in comitato portale? “Lo trovo giusto, per loro siamo l’accesso al mare e per noi rappresentano lo sbocco ad alpi e pianura. Non ha senso creare barriere, ma ponti. Solo così si cresce”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, a Vado Ligure a margine dell’inaugurazione che, in un albergo cittadino, ha unito l’industria del territorio all’arte fotografica.
Bucci si è espresso anche a favore della macro regione del nord ovest anche con la Lombardia: “Si per lo stesso motivo e non solo perché potrò andare più in barca” ha scherzato il governatore.
Il pensiero finale alla gente di Vado: “Comunità modello che ha compreso come senza sviluppo non ci sia futuro. Tutta la Liguria e l’Italia dovrebbe ringraziare questi residenti, altrettanto i vadesi dovrebbero fare con chi porta qui ricchezza”.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:bucci vado
Condividi:
Altre notizie
Pra', qualità della vita e porto: l’appello di Guido Barbazza per chiudere i conti con il passato
20/02/2026
di Anna Li Vigni
Oltre mille studenti liguri nel progetto “Crescere Bene”: scuola, ambiente e salute
20/02/2026
di Carlotta Nicoletti
Bucci: "Dobbiamo impegnarci affinchè il lavoro edile sia sempre più al passo con i tempi"
20/02/2026
di Redazione
Confedilizia Liguria: lavori pubblici, i diritti di cittadini e proprietari di immobili
20/02/2026
di Redazione
19° Congresso della Feneal Uil Liguria: Mirko Trapasso rieletto segretario generale
20/02/2026
di Luca Pandimiglio