Bucci a Vado: “Il Piemonte vuole un posto in comitato portuale? Giusto e avanti con macroregione” 

Il presidente del Piemonte vuole un posto in comitato portale? “Lo trovo giusto, per loro siamo l’accesso al mare e per noi rappresentano lo sbocco ad alpi e pianura. Non ha senso creare barriere, ma ponti. Solo così si cresce”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria, Marco Bucci, a Vado Ligure a margine dell’inaugurazione che, in un albergo cittadino, ha unito l’industria del territorio all’arte fotografica.



Bucci si è espresso anche a favore della macro regione del nord ovest anche con la Lombardia: “Si per lo stesso motivo e non solo perché potrò andare più in barca” ha scherzato il governatore. Il pensiero finale alla gente di Vado: “Comunità modello che ha compreso come senza sviluppo non ci sia futuro. Tutta la Liguria e l’Italia dovrebbe ringraziare questi residenti, altrettanto i vadesi dovrebbero fare con chi porta qui ricchezza”.