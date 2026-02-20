Oltre mille studenti liguri nel progetto “Crescere Bene”: scuola, ambiente e salute

Più di 1.100 bambine e bambini liguri, dai 3 ai 12 anni, partecipano alla quinta edizione di Educational Crescere Bene, il progetto formativo che accompagna gli studenti lungo l’anno scolastico con attività dedicate a sostenibilità ambientale, salute e corretti stili di vita. L’iniziativa coinvolge oltre 50 classi di 24 istituti comprensivi e punta a trasformare l’educazione ambientale in un’esperienza concreta e partecipata.

Il progetto – Promosso con il patrocinio di Regione Liguria e Ufficio scolastico regionale e inserito nel programma formativo di ALISA, il percorso si amplia quest’anno anche alle scuole dell’infanzia. Le attività combinano gioco, scienza e strumenti digitali, affrontando temi come alimentazione equilibrata, lotta allo spreco alimentare, educazione emotiva, sport e tutela dell’ambiente, con particolare attenzione al mare.

Metodologie – Gli studenti partecipano a laboratori pratici e attività progettuali dedicate, tra l’altro, al corretto conferimento dei rifiuti e al riciclo degli imballaggi, dalle bioplastiche compostabili ai cartoni per bevande. L’obiettivo è rendere i più giovani protagonisti di comportamenti sostenibili anche all’interno delle famiglie.

Inclusione – Da quest’anno “Crescere Bene” entra anche nel progetto Scuola in Ospedale all’Istituto Giannina Gaslini, offrendo percorsi educativi gratuiti e adattabili agli alunni ricoverati. Quiz online e laboratori permetteranno di mantenere viva la continuità didattica anche durante la degenza.

Rete territoriale – Numerosi partner, tra aziende, consorzi di filiera e associazioni sportive, sostengono l’iniziativa. «I temi trattati sono cruciali per costruire cittadini consapevoli e responsabili», sottolinea la vicepresidente regionale Simona Ferro, evidenziando il valore educativo del progetto.

Evento finale – A maggio piazza De Ferrari ospiterà il Village Crescere Bene, una giornata conclusiva con giochi, laboratori e una vera e propria olimpiade educativa aperta a studenti e famiglie, pensata come momento di condivisione dell’esperienza svolta durante l’anno.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.