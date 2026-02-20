19° Congresso della Feneal Uil Liguria: Mirko Trapasso rieletto segretario generale

Alla presenza del segretario generale nazionale Mauro Franzolini e del presidente della Regione Marco Bucci, si è svolto oggi a Genova il 19° Congresso della Feneal Uil Liguria, categoria che rappresenta le lavoratrici e i lavoratori edili in Liguria. Mirko Trapasso è stato confermato segretario generale Feneal Uil Liguria; la segreteria regionale è così composta: Antonio Sechi, Riccardo Badi e Marco De Andreis.



Mirko Trapasso, classe 1981, ha aderito alla Uil più di vent’anni fa e si è battuto per la realizzazione delle grandi opere sul territorio e per lo sviluppo e il lavoro in Liguria. “Vecchie e nuove battaglie ci attendono all’insegna della sicurezza nei luoghi di lavoro – spiega il segretario della Feneal – Cantieri complessi come Terzo Valico, Scolmatore del Bisagno, Aurelia Bis, Diga Foranea sono una ricchezza per la Liguria e per il lavoro nell’edilizia ma rappresentano anche cantieri sui quali vigilare sul fronte della sicurezza e della trasparenza negli appalti”.



Il Congresso ha posto attenzione al settore “legno e cemento”, il primo per la grande rilevanza dei gruppi industriali della cantieristica e dell’indotto collegato, il settore cemento, invece, per la quantità e qualità delle opere cantierate e cantierabili.



“Bene lo sviluppo dell’intero settore delle costruzioni, ma si invita il gruppo dirigente a vigilare sulle criticità connesse, in particolare sull’adozione dei cosiddetti contratti pirata, veicolo di dumping, insicurezza e scarsa formazione - spiega Mirko Trapasso - Lavorare di concerto tra sigle sindacali confederali significa raggiungere obiettivi di rappresentanza e sicurezza nei luoghi di lavoro. Intendiamo continuare a promuovere iniziative comuni con le Istituzioni comunali e regionali, gli Enti di vigilanza e prevenzione, dando seguito al dettato contrattuale in merito alla contrattazione d’anticipo e la stipula di protocolli di legalità che, nel quadro delle grandi opere in cantiere nella nostra regione, sono e rimarranno determinanti”.



La Feneal ha posto l’accento sul percorso di rilancio degli Enti Bilaterali, il riconoscimento delle professionalità e la formazione continua, nonché il potenziamento del Fondo Integrativo Sanedil. “Sono obiettivi già in parte raggiunti nel precedente rinnovo contrattuale - chiude Trapasso - Tuttavia l’impegno si moltiplicherà per tutelare e valorizzare le nostre lavoratrici e i nostri lavoratori sul territorio”.

È intervenuto questa mattina anche il presidente di Regione Liguria Marco Bucci: "Trovo che il tema scelto dal congresso FENEALUIL Liguria, "Insieme per costruire", sia particolarmente azzeccato: costruire, infatti, significa realizzare qualcosa che rimane per il futuro, che tutti potranno usare e vedere. I lavoratori edili devono essere orgogliosi del loro mestiere ed essere celebrati per i loro sforzi: da sempre dico che, come è stato fatto per la costruzione della ponte San Giorgio, tutte le infrastrutture dovrebbero avere una targa con i nomi di chi le ha realizzate, in modo che possano mostrare a figli e nipoti il risultato del loro grande impegno".



"La nostra Regione sta vivendo un momento unico nel campo degli investimenti infrastrutturali, con opere di prima rilevanza come diga foranea e Terzo valico - continua il presidente -. È fondamentale che tali risorse rimangano sul territorio, impiegando lavoratori del territorio, per far fruttare al massimo gli effetti di questi grandi progetti sul nostro tessuto economico e occupazionale".



"Come istituzioni dobbiamo impegnarci nella formazione, in modo che il lavoro nell'edilizia sia sempre più al passo con i tempi e attrattivo per i giovani, e nel promuovere la sicurezza - conclude il presidente Bucci -. È necessario dedicarsi a tutti i livelli alla costruzione un protocollo di legalità e sicurezza condiviso, che veda il massimo coinvolgimento di lavoratori e imprese. Ogni persona che va a lavorare al mattino deve essere sicuro di poter tornare a casa la sera".

Ascolta le interviste a Marco Bucci (presidente di Regione Liguria), Mauro Franzolini (segretario generale nazionale Feneal Uil) e Mirko Trapasso (segretario generale Feneal Uil Liguria).

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.