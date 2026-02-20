Confedilizia Liguria: lavori pubblici, i diritti di cittadini e proprietari di immobili

Sempre in prima linea per tutelare i diritti dei proprietari di immobili, la Federazione Ligure della Confedilizia continua a offrire supporto e informazione sui progetti di opere pubbliche che impattano sul territorio regionale. In studio a Liguria Live, Paolo Prato, avvocato e presidente della Federazione Ligure di Confedilizia, ha illustrato come l'organizzazione operi da oltre 140 anni per difendere la proprietà privata, garantendo che chi subisce espropri, danni da cantieri o svalutazioni legate a nuove infrastrutture riceva un giusto risarcimento.

A livello locale, Gerolamo Astengo, avvocato e presidente di Confedilizia Savona, ha sottolineato come a Savona siano finalmente partiti importanti lavori di riqualificazione urbanistica, tra cui la nuova passeggiata tra Savona e Albisola, la creazione di nuovi posti barca e parcheggi. Tuttavia, restano preoccupazioni per il raddoppio della linea ferroviaria e per la gestione degli espropri, inclusi quelli indiretti o con danni consequenziali. La tutela dei cittadini è al centro dell’azione di Confedilizia, che insiste sulla partecipazione attiva a tavoli informativi e di indennizzo per evitare contenziosi.

Per quanto riguarda Imperia, Alessandro Barla, ingegnere e rappresentante del Comitato Aurelia Bis Garbella Brino, ha illustrato le criticità del progetto dell’Aurelia Bis, che interessa un tratto turistico e residenziale della città. Pur non opponendosi all’opera, il Comitato locale solleva dubbi sull’impatto degli espropri e sull’adeguatezza del progetto a raso, suggerendo soluzioni alternative già indicate in passato da Cipe, Regione e Sovrintendenza. Il Comitato monitora costantemente l’evoluzione della conferenza dei servizi e si prepara a ricorsi per garantire che i diritti dei cittadini siano rispettati.

Confedilizia ribadisce l’importanza della partecipazione dei cittadini e dei rappresentanti dei proprietari a tavoli e incontri con la pubblica amministrazione, per garantire il giusto indennizzo e prevenire contenziosi. L’obiettivo è chiaro: salvaguardare i diritti dei privati senza ostacolare il progresso delle opere pubbliche, creando un equilibrio tra utilità collettiva e tutela individuale.

Ecco l'intervento integrale a Liguria Live.

