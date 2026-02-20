Legalità e Innovazione: contrasto all'abusivismo e innovazione tecnologica tra i temi all'ordine del giorno

Martedì 24 febbraio, alle ore 10, il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà il convegno “Legalità e Innovazione: le fondamenta per il futuro del turismo in Liguria”, promosso dall’Ente Bilaterale Territoriale del Turismo di Genova e Provincia insieme a Confcommercio Genova e ai Sindacati dei lavoratori. Al centro del confronto tre direttrici strategiche strettamente connesse tra loro: contrasto all’abusivismo, innovazione tecnologica e qualità del lavoro.

L’iniziativa arriva in una fase di forte trasformazione per il comparto turistico ligure. I numeri degli ultimi anni confermano una crescita significativa dei flussi, trainata anche dal sistema portuale e crocieristico e da un’offerta sempre più orientata all’esperienza. Una dinamica che rafforza il ruolo del turismo come asse portante dell’economia regionale ma che impone, proprio per questo, un salto di qualità complessivo: regole chiare, strumenti di controllo efficaci, innovazione organizzativa e valorizzazione del lavoro devono procedere insieme, all’interno di una visione condivisa di sviluppo.

In questo quadro si inserisce il tema dell’abusivismo, fenomeno che incide sulla qualità dell’offerta e altera le condizioni di mercato. L’abusivismo nel settore extralberghiero e la proliferazione incontrollata di case vacanza irregolari rischiano infatti di trasformare interi quartieri in veri e propri “dormitori turistici”. Senza residenti stabili viene meno il tessuto sociale che alimenta i negozi di vicinato: chi occupa un appartamento per pochi giorni non crea una relazione con il territorio, con il rischio concreto di assistere alla chiusura delle serrande e alla progressiva desertificazione commerciale, con quartieri che perdono anima e sicurezza.

Ma il tema non è solo urbanistico o commerciale. L’irregolarità produce effetti diretti anche sul mercato del lavoro e sulla concorrenza tra imprese. L’abusivismo nel comparto extralberghiero porta con sé il ricorso a lavoro non regolare, alimentando un sistema che non crea sviluppo e rischia di distruggere occupazione di qualità, facendo perdere posti di lavoro veri, stabili e tutelati.

Per questo il confronto non si limiterà al rafforzamento dei controlli ma affronterà in modo organico la questione della qualità del lavoro e della correttezza contrattuale. Un focus importante sarà dedicato alle azioni sinergiche contro il dumping contrattuale, ovvero l’applicazione di contratti collettivi meno rappresentativi, cosiddetti “pirata”, che prevedono salari inferiori fino al 30% rispetto ai parametri dei contratti leader, svuotando di valore il lavoro e trasformando l’accoglienza in una corsa al ribasso che penalizza professionisti e territori. Contrastare queste pratiche significa tutelare le imprese sane e garantire condizioni di concorrenza leale.

Allo stesso tempo, qualità del lavoro significa investire in formazione, stabilità e qualificazione professionale, in un settore che continua a registrare difficoltà nel reperimento di personale. Per quanto riguarda la formazione, è importante ricordare che l’ITS Turismo della Liguria rappresenta un’eccellenza della formazione professionalizzante, motore indispensabile per la competitività e la qualità del sistema turistico ligure. L’obiettivo è coniugare crescita dei flussi e qualità dell’occupazione, rafforzando la collaborazione tra associazioni datoriali e organizzazioni sindacali.

Accanto ai temi della legalità e del lavoro, spazio anche all’innovazione e all’intelligenza artificiale come leve per migliorare efficienza e servizi, sostenere le imprese nella transizione digitale e rendere il sistema turistico ligure sempre più competitivo.

Il confronto vedrà la partecipazione delle principali Istituzioni regionali e comunali, della Camera di Commercio e dei rappresentanti nazionali di Confcommercio, Federalberghi e delle organizzazioni sindacali FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL, con l’obiettivo di individuare priorità operative per il territorio, in un momento in cui il turismo ligure è chiamato a consolidare i risultati raggiunti puntando su legalità, innovazione e qualità come condizioni strutturali e integrate di sviluppo.

