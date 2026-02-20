Il prof di latino ultimo abitante del paese disabitato: "Mi faccio pane e formaggio, sono felice"
di Gilberto Volpara
A Carnino, tra Viozene e Upega, in terra brigasca che non vuole essere Liguria e neppure Piemonte
E' la storia dell'ultimo abitante di un paese disabitato: "Non ho paura, qualcuno passa sempre di qui. Certo, ci sono lupi e altri animali, ma io mi faccio pane e formaggio. Sono felice" racconta il protagonista, professore universitario di lettere antiche.
