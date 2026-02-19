Regione Liguria stanzia 159 milioni per le aziende di trasporto pubblico locale

Ammontano a oltre 159 milioni le risorse stanziate dalla Regione Liguria tramite la suddivisione del Fondo nazionale trasporti per le aziende di trasporto pubblico locale nella Città metropolitana di Genova, nelle Province di Spezia, Savona e Imperia, 16,8 milioni in più rispetto all'anno precedente.

Nel dettaglio alla Città metropolitana di Genova andranno oltre 107 milioni con un incremento di 11,1 milioni rispetto all'anno precedente, alla provincia della Spezia 19,4 milioni con 2,2 milioni in più, oltre 17,8 milioni spetteranno alla Provincia di Savona con 1,8 milioni in più e oltre 14,8 milioni a quella di Imperia con 1,6 milioni in più.

La Giunta Regionale ha approvato i nuovi criteri di ripartizione sulla base di specifici indicatori oggettivi relativi al sistema del trasporto pubblico locale esistente in Liguria ricavati dall'Osservatorio nazionale TPL, dal database regionale e dall'Istat.

"Rispetto all'anno precedente le quattro province avranno oltre 16,8 milioni in più a disposizione per sostenere le aziende e potenziare il servizio di trasporto pubblico locale a beneficio dell'utenza, ma anche dei propri stessi lavoratori - spiegano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -.

Dopo aver incontrato i rappresentanti delle province liguri, abbiamo lavorato a una ripartizione equa che garantirà risorse economiche senza precedenti storici a tutti i quattro territori interessati".

