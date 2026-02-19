Genova, chiuso il ponte pedonale Castello per gravi ammaloramenti

"Nell’ambito delle ispezioni a ponti e impalcati di competenza comunale, che stiamo portando avanti su un parco di 650 opere da Ponente a Levante, vallate comprese, gli ispettori incaricati hanno segnalati gravi ammaloramenti sugli appoggi del ponte pedonale Matteo Castello a Struppa. Pertanto, si è resa necessaria la disposizione della chiusura, dopo una verifica accurata della documentazione trasmessa dagli ispettori". Lo annuncia l’assessore ai Lavori pubblici e Opere infrastrutturali e strategiche Massimo Ferrante. Con il supporto della Polizia Locale e di Aster, da oggi il ponte è stato chiuso. "Solo successive e più specifiche verifiche – conclude Ferrante – potranno dirci come intervenire per la messa in sicurezza del ponte e quindi la futura riapertura. Come più volte abbiamo detto e ribadito, la situazione dei ponti e degli impalcati è molto attenzionata dalla nostra amministrazione: entro giugno dovremo terminare le ispezioni e poi sarà necessario individuare fonti di finanziamento per la messa in sicurezza di infrastrutture vitali su cui si poggia gran parte del nostro territorio".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.