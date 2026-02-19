Regione Liguria: aperto il bando per nuovi agriturismi

Regione Liguria apre ufficialmente il bando relativo all’intervento: “Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole”, previsto dal Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027.



“Con questo bando – dice l’assessore all’Agricoltura di Regione Liguria Alessandro Piana – sosteniamo concretamente la multifunzionalità agricola e in particolare il comparto agrituristico, che rappresenta una leva fondamentale per integrare il reddito delle aziende, valorizzare il territorio e contrastare lo spopolamento delle aree rurali”



La misura prevede un contributo pari al 50% della spesa ammissibile per investimenti finalizzati alla diversificazione aziendale in attività extra-agricole, come agriturismi e fattorie didattiche. I beneficiari sono imprenditori agricoli, singoli o associati.



Sono ammissibili investimenti per: adeguamenti edilizi dei fabbricati aziendali; realizzazione o adeguamento di impianti, compresi quelli igienico-sanitari; sistemazione di aree esterne o realizzazione di percorsi sportivi; installazione di strutture per l’agricampeggio; acquisto di macchinari, attrezzature e programmi informatici.



“L’agriturismo – prosegue Piana – va considerato come un presidio per il territorio, la tutela del paesaggio e la promozione delle nostre produzioni tipiche. Attraverso questo intervento vogliamo rafforzare un modello di sviluppo capace di generare valore economico e sociale, mantenendo vive le comunità rurali e rendendo sempre più attrattiva la Liguria dell’entroterra”.



Per il 2026 il bando prevede inoltre la possibilità di incrementare le risorse, attraverso rimodulazioni finanziarie del PSP 2023-2027, fino a un massimo complessivo di 4.500.000 euro, al fine di ampliare il numero dei progetti finanziabili e una spesa massima ammissibile per progetto pari a 300.000 euro.



L’apertura delle domande è prevista dal 18 marzo alle ore 10.00 con chiusura il 30 aprile alle ore 12.00.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.