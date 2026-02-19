Attualità

Il Comitato Foce denuncia Genova Antifascista e chiede misure cautelari e Daspo urbano

di R.C.

Il Comitato spontaneo dei residenti della zona di via Montevideo, nel quartiere della Foce a Genova, ha presentato una denuncia alla Procura di Genova contro l'associazione Genova antifascista e ha chiesto all'autorità giudiziaria di valutare misure cautelari e applicare il Daspo urbano.

In particolare la denuncia è rivolta ai "responsabili della pagina facebook Genova Antifascista" e quanti si sono resi responsabili secondo il comitato dei reati di "violenza privata aggravata" dal numero delle persone e di "minaccia aggravata" nel corso delle manifestazioni che si sono ripetute nelle ultime settimane per chiedere la chiusura della sede di Casapound in via Montevideo.
    L'azione legale, che segue un precedente esposto, è stata formalizzata in queste ore dalla rappresentante del comitato, assistita dall'avvocato Paolo Amerigo Marulli di San Cesario Carniglia.

