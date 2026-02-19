Il Comitato Foce denuncia Genova Antifascista e chiede misure cautelari e Daspo urbano

In particolare la denuncia è rivolta ai "responsabili della pagina facebook Genova Antifascista" e quanti si sono resi responsabili secondo il comitato dei reati di "violenza privata aggravata" dal numero delle persone e di "minaccia aggravata" nel corso delle manifestazioni che si sono ripetute nelle ultime settimane per chiedere la chiusura della sede di Casapound in via Montevideo.

L'azione legale, che segue un precedente esposto, è stata formalizzata in queste ore dalla rappresentante del comitato, assistita dall'avvocato Paolo Amerigo Marulli di San Cesario Carniglia.

Nella denuncia viene chiesta l'identificazione dei responsabili da parte dell'autorità giudiziaria e vengono suggerite una serie di misure: tra queste il divieto di avvicinamento alle dimore dei residenti e alla sede associativa e l"applicazione del Daspo urbano per i soggetti che verranno identificati, insieme a una più stringente regolamentazione delle manifestazioni nel quartiere per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza.