Vertenza Amt: incontro tra la sindaca Salis e il procuratore capo Piacente

La sindaca di Genova Silvia Salis ha incontrato a palazzo di giustizia il procuratore capo Nicola Piacente per fare il punto secondo indiscrezioni sul buco di bilancio dell'azienda di trasporto pubblico Amt e del teatro Carlo Felice. Lo riportano i quotidiani locali. La sindaca, accompagnata dal capo di gabinetto Marco Speciale, non ha rilasciato dichiarazioni al termine dell'incontro.

La Procura di Genova sta indagando per bancarotta fraudolenta e falso in bilancio gli ex vertici di Amt dopo aver chiesto il fallimento dell'azienda gravata da un debito di 200 milioni nel bilancio 2023. A giorni scadrà lo 'scudo' contro eventuali istanze di fallimento dei creditori nell'ambito della composizione negoziata della crisi. Amt ha chiesto una proroga di altri quattro mesi. La Procura nelle scorse ore ha nominato un consulente tecnico per esaminare i conti dell'azienda.

Durante l'incontro informale fra procuratore capo e sindaca, a quanto filtra, un altro argomento toccato sarebbe il buco di bilancio da 2 milioni del teatro Carlo Felice ereditato dalla precedente gestione.

