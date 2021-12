Genova, gli "ultimi" a tavola, tutti insieme

Il tradizionale pranzo di Sant'Egidio ha richiamato nella chiesa di piazza della Annunziata a Genova oltre 200 "ultimi". Persone senza dimore , anziani e persone sole hanno trascorso il giorno di Natale tutti insieme.

Organizzato dalla Comunità di Sant'Egidio il tradizionale pranzo del 25 è solo l'ultimo, in ordine di tempo, grande impegno di oltre 1500 volontari di sant'Egidio che nei giorni scorsi hanno consegnato pasti natalizi caldi a oltre 14 mila persone, organizzato 40 'feste del dono' in tutti i quartieri della città, visitato 1.200 detenuti nelle carceri liguri cui sono stati donati generi di conforto.

"È bello essere qui oggi. Nessuno deve restare indietro, questo dice il Vangelo - le parole dell'arcivescovo di Genova Marco Tasca - E' un piccolo gesto ma ha un grande significato. Sono molto aumentati i disagi e le problematiche per le famiglie a causa del Covid. Vedo e sento sempre più persone che non possono pagare il mutuo e vengono mandate via da casa. Le istituzioni devono intervenire".

"Il pranzo di Natale - ha detto Sergio Casali, portavoce di S.Egidio Genova - è il coronamento della nostra attività ma anche un punto di partenza per ricostruire legami logorati da due anni difficili. Il punto di partenza è contrastare l'isolamento di tante persone perché una città fatta di gente isolata è una città più fragile, più esposta alla rabbia e alla disillusione. Noi vogliamo costruire legami di amicizia e solidarietà e il futuro di questa città, lottando contro disperazione e solitudine".