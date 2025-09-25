Genova, Gaza: sabato 27 un'altra fiaccolata per la Palestina

È stata ufficializzata per sabato 27 settembre la nuova fiaccolata in sostegno della Global Sumud Flotilla e della popolazione di Gaza. La data è stata confermata al termine di una riunione operativa svoltasi presso la sede dell’associazione Music for Peace, che organizza l’evento.





L’appuntamento è fissato per le ore 19 in via Balleyder 60, davanti alla sede dell’associazione, con la partenza del corteo prevista per le 20.30. Il percorso si snoderà fino a piazza Matteotti, passando per via Balbi, dove i manifestanti faranno tappa per esprimere solidarietà agli studenti che hanno occupato il Rettorato. Un’azione, questa, per la quale il rettore dell’Università di Genova, Federico Delfino, ha già annunciato l’intenzione di procedere con denunce.





Gli organizzatori invitano i partecipanti a manifestare in modo pacifico, portando con sé solo fiaccole e bandiere palestinesi, e ribadendo lo slogan scelto per l’iniziativa: "Non in nostro nome, restiamo umani".





Obiettivo della serata è replicare – e possibilmente raddoppiare – la partecipazione registrata lo scorso 30 agosto, quando 50.000 persone scesero in piazza per chiedere la fine della violenza nella Striscia di Gaza.





La fiaccolata è aperta a tutti e tutte, "ognuno/a con le proprie differenze", sottolineano i promotori. L’intento è costruire un momento di unità, memoria e solidarietà, per riportare l’attenzione sulle sofferenze della popolazione palestinese e sulla necessità di un intervento umanitario urgente.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.