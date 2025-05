Genova, furto sventato nei vicoli, Gambino (FdI): "Operazione lampo della Polizia Locale, esempio di efficienza e vicinanza ai cittadini”

Un intervento rapido e risolutivo ha permesso alla Polizia Locale di Genova di sventare un furto in appartamento nel cuore del centro storico, individuando il responsabile e restituendo la refurtiva al legittimo proprietario in meno di 10 ore. A darne notizia è l’assessore Sergio Gambino (Fratelli d’Italia), che ha condiviso pubblicamente una testimonianza di stima ricevuta via mail da un professionista residente nella zona colpita dal furto.

“Si tratta di un sentito ringraziamento – ha spiegato Gambino – per l’operazione condotta dal GOCS, il Gruppo Operativo Contrasto Stupefacenti del Nucleo Centro Storico, che in tempi rapidissimi ha risolto il caso. Un risultato che conferma l’efficacia del lavoro dei nostri agenti, sempre presenti sul territorio e al servizio dei cittadini”.

Il successo dell’operazione, sottolinea Gambino, è stato reso possibile anche grazie al capillare sistema di videosorveglianza implementato dall’amministrazione comunale. Genova conta oggi 2.547 telecamere dedicate esclusivamente alla sicurezza e al decoro urbano, distribuite in tutta la città, in particolare nelle aree più sensibili. Il Nucleo Centro Storico della Polizia Locale attualmente dispone di 86 agenti operativi 24 ore su 24, suddivisi in turni specifici per garantire la copertura continua dell’area. Nei primi mesi del 2025 sono già state controllate 7.736 persone, mentre nel 2024 il totale ha raggiunto le 24.943. Per quanto riguarda gli arresti legati a stupefacenti, sono stati 25 nel 2025 e 57 nell’intero 2024. Nel complesso, la Polizia Locale ha potuto contare nel 2024 su oltre 1.000 agenti, con una Centrale Operativa che ha gestito più di 100.000 richieste e lavorato quasi 237.000 pratiche, coordinando oltre 69.000 pattuglie sul territorio.

“La lettera ricevuta – ha concluso Gambino – è un riconoscimento concreto dell’efficacia dell’azione della Polizia Locale e della fiducia dei cittadini nel loro operato. A loro va il mio ringraziamento personale e quello dell’intera città”.

Il testo della testimonianza - Nel messaggio, il residente ringrazia gli agenti per “la determinazione, competenza e capacità eccezionali” dimostrate nell’intervento avvenuto nella notte del 14 aprile. “Un risultato raggiunto anche grazie al sistema di videosorveglianza potenziato nella città antica. È importante continuare a investire in sicurezza e nel supporto alla Polizia Locale”, conclude il cittadino, sottolineando anche la professionalità del GOCS con cui ha avuto modo di collaborare in ambito professionale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.