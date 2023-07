Genova, funivia dei Forti: confronto del Municipio Centro Est con i residenti del Lagaccio

Si terrà quanto prima il confronto tra i residenti del Lagaccio e il Municipio Centro Est, sul tema della funivia per i Forti, progetto qualificante della giunta Bucci molto contrastato nella zona su cui insisterà l'impianto, tanto che tra i residenti è stato fondato il comitato "Con i piedi per terra".

Ma fanno discutere anche i termini della convocazione del confronto. Come segnala Andrea Carratù, presidente del municipio Centro Est, "Preso atto della comunicazione pervenuta agli Uffici da parte della Minoranza del Municipio I Centro Est, come Giunta Municipale rinnoviamo la nostra convinzione per cui riteniamo utile e necessario un confronto con la cittadinanza del quartiere del Lagaccio relativamente all'opera della funivia. Tale necessità è stata più volte da noi comunicata anche nelle apposite sedi istituzionali, non ultima, il Consiglio congiunto con il Municipio Centro Ovest svoltosi il 26 luglio".

"Ci fa specie, però, che data la necessità di coinvolgere il maggior numero di persone, la Minoranza del Municipio I Centro Est abbia deciso di vincolarci a termini perentori per via del Regolamento ex art. 71 costringendoci a convocare un'assemblea nel mese in cui i cittadini sono nella maggior parte dei casi fuori città. Auspichiamo, quindi, che l'assemblea pubblica che verrà indetta sia un evento costruttivo e finalizzato al bene del quartiere senza cadere nel più strumentale agone politico e speriamo, inoltre, che in caso di carenza di partecipanti la Minoranza si assuma la responsabilità politica - conclude Carratù - di un gesto che potrebbe rendere vano il ridetto confronto."