Genova: frontale autobus-moto, un ferito grave, in sette all'ospedale

Un grave incidente si è verificato questa mattina a Genova, all'incrocio tra via Sturla e via Isonzo, dove un autobus e una moto si sono scontrati frontalmente. Il giovane motociclista, circa 20 anni, ha riportato ferite serie ed è stato soccorso dal personale medico del 118. Trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino, è ora sotto osservazione.

L'incidente - L’impatto tra il mezzo pubblico e la moto è avvenuto poco dopo le 8.30 di questa mattina, creando disagi alla circolazione nella zona. Il motociclista è stato subito soccorso dai medici del 118, che hanno provveduto a stabilizzarlo prima del trasporto in ospedale. Le sue condizioni sono gravi.

Feriti lievi tra i passeggeri - A bordo dell’autobus sei passeggeri hanno riportato ferite lievi. Al momento dell’incidente, il mezzo pubblico non era ancora partito da una fermata e la velocità di entrambi i veicoli non sembra essere stata elevata. Altre sei persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti, mentre altre ancora sono state medicate direttamente sul posto dai soccorritori.

Indagini in corso - Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente gli agenti della polizia locale e la sezione infortunistica, incaricata di eseguire i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le cause, al momento, sono ancora da chiarire, ma le indagini sono in corso per determinare le responsabilità di quanto accaduto.

Disagi per la viabilità - L'incidente ha provocato disagi alla viabilità nella zona, con rallentamenti e deviazioni per consentire i soccorsi e le operazioni di polizia. I residenti e i pendolari sono stati invitati a percorrere strade alternative per evitare ulteriori congestioni.

