Portofino: preso a MIlano il presunto rapinatore della gioielleria

È stato fermato a Milano il presunto autore della rapina a mano armata avvenuta in una gioielleria di Portofino. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Santa Margherita Ligure con il supporto della Polizia Ferroviaria di Milano Centrale.

L’uomo, un cittadino serbo, è stato individuato nei giorni scorsi all’interno della stazione di Milano Centrale durante un controllo di routine effettuato dagli agenti della Polfer. Dagli accertamenti è emersa una nota di rintraccio nelle banche dati delle forze di polizia. Contattati i Carabinieri di Santa Margherita Ligure, è stato confermato che il soggetto era indagato per la rapina avvenuta nel Tigullio.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Genova, titolare dell’inchiesta, è stato eseguito il fermo di indiziato di delitto. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Milano San Vittore, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il fermo è stato successivamente convalidato e nei suoi confronti è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

