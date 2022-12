Genova, frana in via Posalunga: oltre 79 abitazioni evacuate

Non cessano gli sforzi delle forze dell'Ordine per arginare ulteriori danni in via Posalunga, nel quartiere di Borgoratti, dove i ripetuti smottamenti avvenuti nei giorni scorsi sono culminati in una autentica valanga di fango e massi. Dopo lo sfollamento dei civici 46 e 46a, i droni dei vigili del fuoco del nucleo Sistemi Aerei Pilotaggio Remoto (Sapr) operano sul luogo della frana, effettuando una scansione completa del frontone retrostante le palazzine. Sul posto anche la Polizia Locale e i Carabinieri.

Sono 79 in tutto le abitazioni evacuate dopo la frana caduta poco dopo le 7.30 di stamani in via Posalunga, nel quartiere di Borgoratti. Dopo aver sfollato l'intero stabile al civico 46 infatti per precauzione è stato deciso di sfollare anche le famiglie residenti al civico 46a. Gli sfollati saranno indirizzati verso strutture apposite.

"Attualmente abbiamo 46 persone evacuate dai due civici di via Posalunga, coinvolti dalla frana, ospitati temporaneamente al centro civico Buranello dove i nostri volontari della Protezione civile stanno dando assistenza con un pranzo caldo e provvedendo alle procedure di accreditamento per un'eventuale ospitalità in hotel". - ha affermato l'assessore comunale alla protezione civile Sergio Gambino.

Sul posto stanno operando anche la polizia locale e i carabinieri.