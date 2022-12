Genova, frana in via Posalunga: evacuato un edificio

Frana in via Posalunga, nel quartiere di Borgoratti. Sul posto Vigili del fuoco e tecnici del Comune. E' in corso l'evacuazione di una palazzina La Sala Operativa Unificata permanente della Regione Liguria sta monitorando con grande attenzione la situazione che si è verificata in zona. Il governatore Giovanni Toti e l'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone sono in contatto con il sindaco Marco Bucci e con gli operatori sul posto, Vigili del Fuoco e Polizia Locale, in particolare per l'assistenza alle famiglie. Sono in corso verifiche per valutare la necessità di ulteriori evacuazioni.