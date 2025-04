Weekend di gare a Genova, traffico rivoluzionato tra il centro e il lungomare

Fine settimana di sport e disagi alla circolazione a Genova, con numerosi divieti di sosta e transito in occasione della Family Run di oggi e delle gare podistiche Mezza Maratona Internazionale di Genova e Corri Genova previste per domani. Le manifestazioni partiranno da piazza Caricamento e comporteranno restrizioni su tutta la rete viaria interessata dai percorsi di gara.

Oggi – In occasione della Family Run, piazza Rossetti, lato levante, sarà chiusa al traffico e alla sosta dalle ore 7 alle 16.30. In corso Marconi, carreggiata lato monte tra via Rimassa e piazza Rossetti (carreggiata lato ponente), il divieto di transito sarà in vigore dalle 14.15 alle 15.30, mentre quello di sosta scatterà già dalle 11 e riguarderà anche il centro strada.

Sopraelevata Aldo Moro – Il traffico sarà interdetto sabato sulla carreggiata a mare dalle 14.30 alle 17, mentre quella a monte sarà chiusa dalle 14.45 alle 16. Inoltre, alla rotatoria 9 Novembre 1989 sarà vietato il transito nel ramo lato mare dalle 14.50 e sarà invertito il senso di marcia nel ramo lato monte.

Domenica 13 aprile – Le gare principali del weekend, la Mezza Maratona e la Corri Genova, partiranno da piazza Caricamento alle ore 9 e 9.30. Già dalla mezzanotte scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto tra piazzetta Jacopo da Varagine e ponte Calvi.

Centro città – Dalle 8 alle 14 saranno chiuse al traffico e alla sosta, salvo per mezzi di soccorso e servizio gara, strade strategiche come via del Molo, via Gramsci, via Alpini d’Italia, piazzale Stazione Marittima, via Adua, via Buozzi, via San Benedetto, via Abbiate, via Fanti d’Italia, via Andrea Doria, via Balbi, piazza della Nunziata, via Garibaldi, via XXV Aprile, via XX Settembre, via Macaggi, via Cairoli, via Bensa, largo Zecca, piazza De Ferrari, via Carcassi, via Frugoni, Galleria Colombo, via Brigata Liguria e piazza Cavour.

Lungomare e Foce – Interdetti anche corso Italia in entrambe le carreggiate, via Casaregis, via Barabino, via Diaz, via Cavallotti e corso Marconi lato mare. In via Brigate Partigiane, restrizioni tra la rotatoria 9 Novembre 1989 e via Maddaloni, incluse le aree di sosta e le corsie centrali.

Strutture viarie – Chiusi anche il ponte Elicoidale, il viadotto della camionale, il piazzale del varco San Benigno e il sottopasso di Caricamento lato monte in direzione Ponente. La sopraelevata Aldo Moro sarà interdetta su entrambe le carreggiate nella mattinata.

Modifiche alla circolazione – In via Alpini d’Italia e via Fanti d’Italia la corsia di gara sarà transennata e presidiata. In via XX Settembre sarà riservata alla manifestazione la semicarreggiata a mare. In via Cesarea, tra via Macaggi e via Ippolito d’Aste, il senso unico temporaneo andrà da mare verso monte.

Sensi unici e deviazioni – Sensi unici alternati o regolati da movieri saranno in vigore in via Zara, via Martorelli, via Medici del Vascello, via Podgora e via dei Pescatori, con obblighi di svolta e stop in diverse intersezioni come Zara/Rosselli-Gobetti, Martorelli/Righetti, Medici/De Gaspari e Pescatori/Brigate Partigiane.

Limitazioni locali – In corso Saffi tra via Vannucci e Brigate Partigiane, sarà vietato il transito tranne che per i residenti e per chi deve raggiungere via dei Pescatori o la zona interna della Foce. In via Maddaloni, tra Brigate Partigiane e via Finocchiaro Aprile, sarà in vigore un senso unico alternato con svolta obbligata a destra.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.