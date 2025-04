Piano assunzioni del Comune, centinaia in strada contro riduzione del personale e esternalizzazioni

Riduzione di organico e esternalizzazioni: centinaia di lavoratori sono scesi in strada in protesta guidati dalla funzione pubblica della Cgil, che ha prima indetto un'assemblea pubblica in via Garibaldi per poi partire in un corteo che è terminato al punto di partenza, sotto palazzo Tursi. Proprio il Comune ha avviato un piano assunzioni che ha mandato su tutte le furie il sindacato: è prevista una riduzione di 500 unità di personale in tre anni e nel solo 2025, a fronte di 290 cessazioni di lavoro, verranno effettuate solo 145 assunzioni, la metà.

Esternalizzazioni - Uno dei perni della protesta è l'"esternalizzazione di alcuni servizi come musei e biblioteche" spiega Laura Mortari, segretaria della Funzione Pubblica della Cgil Genova. Secondo il sindacato si vanno a sostituire "posti di lavoro pubblici con lavori meno tutelati e con salario inferiore". Ma a rischio secondo il sindacato ci sono diversi settori: non solo l'aspetto culturale come musei, biblioteche e scuole ma anche servizi per l'infanzia e quelli cimiteriali. La diminuzione del personale inoltre rischia di mettere ancora più alla prova "lavoratori che già oggi sono pressati" e rende più difficile usufruire di "permessi legati all'assistenza a familiari disabili o alle ferie, impossibilitato alla mobilità interna, allo smart working o al part time".

