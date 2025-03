Genova, flashmob con spadisti e scuole in preparazione agli Europei di Scherma

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Si è tenuto, questa mattina, un flashmob organizzato dal Comitato degli Europei di Scherma "Genova 2025": per l'occasione piazza De Ferrari si è trasformata in una pedana a cielo aperto.

Spadisti di alto livello, insieme a bambini delle scuole, hanno dato vita a un'esibizione coinvolgente, portando l'energia e lo spettacolo della scherma nel cuore della città. Simulazioni di posizionamento e di incontri, con un sottofondo musicale, hanno catturato l'attenzione del pubblico che ha seguito in modo partecipe l'esibizione.

Lo show - A "comandare" l'esibizione, la spadista Carlotta Conte, che ha raccontato qualcosa di più sul flashmob: "Rappresenta uno show per sponsorizzare gli Europei che andranno in scena qui a Genova. Il mio ruolo è quello di mostrare ai bambini come fare il saluto e come mettersi in guardia, usando un fischietto e, chiaramente, la spada."

Successivamente ha raccontato come si è avvicinata alla scherma: "Più o meno all'età di 10 anni grazie alle Olimpiadi, ora sono altrettanti anni che pratico questo sport. Sono contenta che la Liguria ospiterà questo grande evento sportivo, è una grande occasione per noi che facciamo scherma e per chi non conosce bene questo sport.

"I bambini erano molto sorpresi - conclude Carlotta Conte - anche quasi impauriti dalla spada, si sinceravano che non mi facessi male."

La crescita della scherma - E' intervenuto anche Giovanni Falcini, Presidente del Comitato Regionale Ligure, per sottolineare l'importanza degli Europei: "Dopo le Olimpiadi di Parigi è senza dubbio l'evento più importante, abbiamo il 50% dei medagliati che sono stati alle Olimpiadi. La tradizione schermistica genovese è importante, abbiamo avuto atleti che sono testimonial di questo evento."

Sulle crescenti iscrizione dei giovani: "L'obiettivo è far conoscere sempre di più la scherma, è uno sport difficile ma con un bellissimo connubio tra tatticismo e atletica. Ci sono 12 società in Liguria, con circa 1.200 atleti sul nostro territorio."

Anche l'ssessore regionale allo Sport Simone Ferro ha salutato i giovani schermidori che hanno partecipato al flashmob di questa mattina in piazza De Ferrari: «Si daranno battaglia 450 tra i migliori schermidori provenienti da ogni angolo del continente - ha detto - uno spettacolo unico nella rinnovata cornice del Waterfront di Levante. Non vediamo l'ora di dare il via a questa manifestazione internazionale, fiore all'occhiello del palinsesto di Liguria 2025 - Regione europea dello sport»

