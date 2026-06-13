Genova, il flash mob di Fratelli d'Italia nel centro storico: "Salis dove sei?" e "+ sicurezza x Genova"

GENOVA – Un presidio simbolico per chiedere più sicurezza, controlli e presidio del territorio. Si è svolto questa mattina in piazza Banchi il flash mob organizzato da Fratelli d'Italia Genova per accendere i riflettori sull'emergenza sicurezza nel capoluogo ligure e sollecitare un intervento più incisivo da parte dell'amministrazione comunale. Due striscioni sono apparsi in piazza Banchi: "Salis dove sei?" e "+ sicurezza x Genova".

All'iniziativa hanno partecipato, tra gli altri, l'onorevole Matteo Rosso, deputato e coordinatore regionale ligure di Fratelli d'Italia, Nicholas Gandolfo, consigliere comunale del partito, Federica Cavalleri, capogruppo di Fratelli d'Italia nel Municipio Centro Est, e Anna Palmieri, presidente del Municipio Medio Levante.

Nel corso della manifestazione gli esponenti del partito hanno denunciato il crescente numero di episodi di violenza registrati nelle ultime settimane in diverse zone della città, dal centro storico a Corso Italia, passando per Piazza Sarzano e Piazza delle Vigne. Tra gli episodi richiamati dagli organizzatori figurano accoltellamenti, risse, aggressioni e reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

"Accoltellamenti nei vicoli e risse dimostrano che l'emergenza sicurezza a Genova è reale, non percepita. Davanti al degrado, l'ostinato negazionismo della sindaca Salis e della sinistra è un pericoloso abbandono del territorio", ha dichiarato Matteo Rosso.

Secondo Fratelli d'Italia, nonostante il potenziamento degli organici delle Forze dell'Ordine e gli investimenti messi in campo dal Governo nazionale, il Comune non starebbe affrontando con sufficiente determinazione il fenomeno dell'insicurezza urbana. Da qui la scelta di organizzare un'iniziativa pubblica nel cuore del centro storico per portare all'attenzione dell'opinione pubblica le richieste del partito.

Il flash mob si è concluso con un appello a rafforzare i controlli sul territorio, aumentare la presenza delle forze di sicurezza nelle aree più sensibili della città e adottare misure mirate contro degrado e criminalità, con lo slogan scelto dagli organizzatori: "Genova merita sicurezza".

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