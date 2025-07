Genova fiorisce con creatività: premiati i negozi e i CIV più originali di Euroflora

Genova si è vestita di natura e colore grazie al concorso "La natura si fa spazio", organizzato nell’ambito della 13ª edizione di Euroflora. La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri a Palazzo Tobia Pallavicino, sede della Camera di Commercio, e ha celebrato l’impegno di negozi e Centri Integrati di Via (CIV) che hanno saputo reinterpretare in chiave creativa il tema floreale proposto.





A partecipare sono stati una trentina di negozi del territorio comunale, che hanno allestito le proprie vetrine visibili dalla strada con elementi ispirati alla natura, in un mix di originalità, armonia e integrazione con l’ambiente urbano. In gara anche 16 CIV, protagonisti di progetti di arredo urbano che hanno coinvolto centinaia di attività commerciali e oltre 380 piante di margherite, distribuite dalla Camera di Commercio in collaborazione con Coldiretti.





La giuria, composta da rappresentanti di Camera di Commercio, Comune di Genova, Confcommercio e Confesercenti, ha selezionato i vincitori sulla base degli allestimenti realizzati tra il 24 aprile e il 4 maggio.





Primo premio: Vermilion in via Luccoli, per l’equilibrio tra creatività e raffinatezza.

Secondo premio ex aequo: Oliva (Pontedecimo) e Amelie (via Luccoli).

Terzo premio ex aequo: Jacadi (via Luccoli) e Corderia Nazionale (via Gramsci).





Premi speciali sono andati all’Antica Gioielleria Magnone 1914 di Sestri Ponente, miglior bottega storica, e a Elettricità Negri (via Ilva) e Gioielleria Natoli (via XX Settembre), ex aequo per il miglior locale di tradizione.





Per quanto riguarda i CIV, il premio per la miglior proposta collettiva di arredo urbano è stato assegnato al CIV San Lorenzo, con il progetto "Fiorisce San Lorenzo". L’iniziativa ha colorato i vicoli attorno a Piazza delle Erbe con fiori, profumi e installazioni artistiche, culminando in una mostra fotografica itinerante che ha reinterpretato scorci del centro storico con un tocco floreale.





Secondo posto al CIV Sestiere del Doge, che ha decorato la zona di Campetto e Soziglia con una palette di colori diversa per ogni via. Un gesto di grande sensibilità quello del CIV San Lorenzo, che ha deciso di devolvere il premio in denaro (1.000 euro) a favore dell’allestimento floreale del reparto “Il guscio dei bimbi” dell’Istituto Gaslini.





Il concorso fa parte di un più ampio programma voluto da Camera di Commercio, Comune di Genova, Porto Antico, Confcommercio e Confesercenti, con l'obiettivo di celebrare il ritorno a casa di Euroflora offrendo ai cittadini e ai visitatori un’immagine viva, accogliente e curata della città.

