Genova, finti operatori Amiu in città, azienda: "Non aprite la porta e segnalate alle forze dell’ordine”

AMIU Genova lancia un avviso ai cittadini dopo che, negli ultimi giorni, sono giunte segnalazioni di falsi operatori che si presentano a domicilio fingendo di appartenere all’azienda. I truffatori sostengono di dover effettuare controlli nelle abitazioni o di poter offrire agevolazioni sulla TARI, ma si tratta di un raggiro.

L’azienda precisa che nessun incaricato AMIU effettua visite porta a porta per chiedere documenti, verificare dati personali o proporre sconti sui tributi. Le uniche attività autorizzate dal personale AMIU riguardano interventi tecnici esterni, come rilievi sui punti di raccolta, e non prevedono mai l’ingresso nelle case.

«Invitiamo tutti i cittadini – fa sapere AMIU – a diffidare di chiunque si presenti come nostro operatore chiedendo informazioni personali o pagamenti, e a contattare subito le forze dell’ordine in caso di dubbi o comportamenti sospetti».

L’azienda ricorda inoltre che gli operatori AMIU sono sempre identificabili tramite divisa e tesserino di riconoscimento e non richiedono mai denaro o documenti durante le loro attività sul territorio.

Per ulteriori segnalazioni o verifiche, è possibile utilizzare i canali ufficiali indicati sul sito www.amiu.genova.it

