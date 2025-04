Genova: finge di essere un addetto al parcheggio del 'Marina Park' e chiede 38 euro, denunciato

Ha approfittato del disagio di un automobilista per cercare di estorcergli del denaro, fingendosi un dipendente del parcheggio: un 54enne senza fissa dimora è stato denunciato dalla Polizia per tentata truffa e sostituzione di persona. È accaduto ieri sera intorno alle 20.30 in zona Ponte Spinola, all’interno del parcheggio “Marina Park”.

Un automobilista, in difficoltà con l’erogazione del biglietto, è stato avvicinato da un uomo che, con atteggiamento sicuro, si è presentato come addetto al servizio e ha richiesto il pagamento di 38 euro per la sosta. L’insistenza e l’atteggiamento dell’uomo hanno però insospettito il conducente, che ha deciso di contattare il 112.

Sul posto è intervenuta una volante della Polizia, che ha rapidamente individuato il 54enne poco distante dal parcheggio. Portato in Questura, è stato identificato con certezza: a suo carico sono emersi anche due rintracci per notifica. L’uomo è stato denunciato per tentata truffa e sostituzione di persona.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.