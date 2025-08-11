Genova-Finale Ligure in bici per il clima: il Manifesto della mobilità sostenibile parte per la COP30

Questa mattina la staffetta ciclistica COP30 Bike Ride ha attraversato la Liguria lungo la tappa da Genova a Finale Ligure, portando simbolicamente il Manifesto per la mobilità ciclabile verso Belém, in Brasile, sede della prossima Conferenza mondiale sul clima (COP30).

Prima della partenza, gli attivisti e ciclisti sono stati accolti davanti a Palazzo Tursi dal consigliere comunale Edoardo Marangoni, che ha sottoscritto il Manifesto dei 10 punti per la mobilità ciclabile, sostenendo l’impegno a favore di città più vivibili e sostenibili. L’incontro ha rappresentato un momento significativo di dialogo tra cittadini attivi e istituzioni locali. Gli organizzatori hanno espresso il desiderio che il Comune di Genova possa comunque firmare il Manifesto in un secondo momento, dimostrando concretamente l’intenzione di sostenere politiche a favore della mobilità sostenibile. "Manca poco più di un mese alla scadenza dei 100 giorni dall’insediamento della nuova Giunta - ricordano gli attivisti - e ci aspettiamo un primo segnale forte e concreto in materia di mobilità sostenibile, un tema che non può più attendere».

Il COP30 Bike Ride è una lunga staffetta ciclistica che attraversa l’Europa per sensibilizzare sull’urgenza della crisi climatica e promuovere soluzioni alternative alla mobilità basata sui combustibili fossili. La firma del Manifesto rappresenta un impegno simbolico e politico che accompagnerà i ciclisti lungo tutte le tappe fino al Brasile.

