Genova, Ferrari da 700mila euro sequestrata in porto

Una Ferrari “Purosangue” dal valore di circa 700mila euro è stata sequestrata al porto di Genova dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane per un presunto tentativo di contrabbando.

L’auto, con targa degli Emirati Arabi Uniti, era condotta da un cittadino francese arrivato via mare su un traghetto proveniente da Tunisi e sbarcato al Terminal Colombo.

Durante i controlli doganali, la presenza della supercar ha insospettito gli agenti, dato l’insolito transito di veicoli di lusso da Paesi a tassazione agevolata. Gli approfondimenti investigativi hanno rivelato il tentativo di introdurre il veicolo nell’Unione Europea evitando il pagamento di Iva e dazi doganali per un totale di circa 170mila euro.

Il conducente è stato denunciato a piede libero per contrabbando aggravato.

