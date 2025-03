Genova, FDI: Penco si autosospende. Rosso: "In campagna elettorale meglio candidarsi, prendere voti e su quelli basare il dissenso"

Ancora tensione in Fratelli d'Italia. Renato Penco, coordinatore genovese e provinciale del Dipartimento pensionati, fa un passo indietro in dissenso con la linea del leader regionale Matteo Rosso.

"Non condividendo ormai da tempo la gestione di Fratelli d'Italia da parte della Dirigenza Regionale, con rammarico ma con fermezza, annuncio la mia autosospensione da tutte le cariche politiche, inclusa quella di Coordinatore di Genova e provincia del Dipartimento Pensionati d'Italia in Fratelli d'Italia. Questa decisione - scrive Penco in una nota - nasce da una profonda riflessione sul percorso del partito come condotto dall’Onorevole Rosso, che non rispecchia più i principi e gli ideali che mi hanno spinto a impegnarmi con dedizione, tutti i giorni, in questi anni".

"Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a tutti i colleghi del Dipartimento per il prezioso lavoro svolto insieme, con un ringraziamento speciale a Valfredo Porega, che ha creduto in me affidandomi questo incarico e al Coordinatore Antonio Oppicelli che mi ha sempre sostenuto" conclude Penco.

Matteo Rosso replica con una dichiarazione a Telenord: "Io riterrei corretto che chi non è d’accordo con la linea del partito non si sospendesse in piena campagna elettorale, quando il partito invece ha bisogno di essere sostenuto lealmente e Genova ha bisogno di essere vinta dal centrodestra, ma invece si candidasse in comune o in municipio, ci mettesse la faccia come io per primo ho fatto tante volte e con la forza dei voti che riesce a prendere poi facesse sentire nel partito la propria contrarietà a chi coordina il partito".

