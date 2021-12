Genova, farmacie da record. In poche settimane 5000 vaccini e 4000 tamponi

di Matteo Angeli

Massimiliano Cattapani, Amministratore Unico di Farmacie Comunali: "Sono state le nove farmacie genovesi le prime in Italia a somministrare i vaccini per il Covid"

Sono state le nove farmacie comunali genovesi, assieme a quelle private, le prime in Italia a somministrare i vaccini per il Covid 19 con numeri di tutto rispetto, basti pensare che tra ottobre e novembre hanno fatto oltre 5 mila vaccini e più di 4 mila tamponi.

È stato questo ruolo, svolto nella campagna vaccinale, a far scegliere ad Assofarma, l'associazione di categoria, Genova come sede per la quinta giornata nazionale delle farmacie comunali.

"Le farmacie comunali erano state istituite per dare un presidio anche in territori dove il servizio non era economicamente vantaggioso - ha spiegato il Sindaco di Genova, Marco Bucci - a Genova ne esistono nove che in questi ultimi 18 mesi hanno mostrato di saper gestire la pandemia facendo alcune cose importanti, dal punto di vista dei vaccini e dei tamponi". "Le farmacie comunali hanno dato subito un apporto alla campagna vaccinale Covid-19 - aggiunge Massimiliano Cattapani, Amministratore Unico di Farmacie Comunali Genovesi spa - e sono state, con le farmacie private, le prime in Italia a svolgere la vaccinazione, così come sono le prime anche per quella antinfluenzale. Abbiamo coperto migliaia di vaccini settimanali e contiamo di andare avanti con questo ritmo".