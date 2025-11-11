Genova, falsa aggressione fascista, sindacalista condannato a lavori sociali e donazione

Fabiano Mura, ex segretario della Fillea Cgil, dovrà svolgere quattro mesi di lavori di pubblica utilità e effettuare una donazione a un ente benefico, a seguito della denuncia falsa di un’aggressione fascista. La richiesta di “messa alla prova” presentata dal suo avvocato Giuseppe Longo è stata accolta oggi dalla giudice Carla Pastorini.

Mura aveva inizialmente denunciato di essere stato aggredito, per poi ritirare la querela due giorni dopo. Le indagini della Digos hanno accertato che non vi era stata alcuna aggressione e lo stesso Mura lo aveva ammesso davanti al pubblico ministero.

La vicenda era iniziata con la sua ricostruzione di insulti e aggressioni fisiche, affermando: "uno mi ha urlato comunista di merda, facendo il saluto romano, l'altro mi ha tirato un pugno, mi ha spintonato e mi ha colpito. E poi sputi", ma le discrepanze tra il racconto e le evidenze raccolte – tra cui orari, telecamere e testimonianze – avevano rapidamente smentito quanto denunciato.

