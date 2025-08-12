Genova, Fabio Manzo nuovo comandante della polizia locale: incarico ad interim senza scadenza
di Redazione
L’incarico ad interim è stato conferito dalla sindaca Silvia Salis, dopo che Gianluca Giurato è stato trasferito alla direzione Ambiente
Fabio Cosimo Manzo è stato ufficialmente nominato alla guida della polizia locale di Genova. L’incarico ad interim è stato conferito dalla sindaca Silvia Salis, dopo che Gianluca Giurato è stato trasferito alla direzione Ambiente a seguito dell’inchiesta che ha riguardato il corpo, con accuse che spaziano dalla corruzione al falso ideologico.
Manzo, vice questore della Polizia di Stato e già dirigente dei Servizi territoriali decentrati, aveva assunto temporaneamente la guida del corpo a fine giugno. Ora la nomina è stata formalizzata, e secondo fonti interne, non si prevede un cambiamento a breve: l’obiettivo del Comune è infatti garantire stabilità in un momento delicato.
Il nuovo comandante ha espresso gratitudine alla giunta, promettendo impegno, prevenzione e ascolto come linee guida del suo mandato. Tra le priorità, ricostruire la fiducia tra la polizia locale e la cittadinanza dopo i recenti contrattempi.
