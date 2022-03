Genova, ex Mira Lanza: la demolizione finirà a luglio, poi via al nuovo corso

di Redazione

Alberto Pezzotta, amministratore delegato di Cospe, è intervenuto stamani alla commissione consiliare. In corso le trattative per l'occupazione dei nuovi spazi

Fine demolizioni entro luglio, prime ricostruzioni in estate. Sono i tempi per la riqualificazione dell'area ex Mira Lanza, in Valpolcevera, annunciati da Alberto Pezzotta, amministratore della società Cospe, che si è aggiudicata l'area per una cifra di circa 9,5 milioni.

Questa mattina l'imprenditore è intervenuto alla commissione consiliare di aggiornamento sulla questione: "Il nostro obbiettivo è costruire un bell'edificio, che piaccia alla gente, che duri nel tempo e che possa ospitare in maniera ottimale le nuove attività che faranno crescere il territorio, le demolizioni saranno ultimate entro giugno-luglio, sempre in estate si potranno già vedere i primi volumi costruiti", ha detto.

La demolizione e bonifica dell'area, 40mila metri quadri abbandonati da 40 anni, è partita a dicembre.

Durante la commissione qualche voce critica da M5s e Pd che hanno criticato l'abbandono dell'idea di realizzare in quegli spazi di servizi sanitari anche se l'assessore allo Sviluppo economico Stefano Garassino non ha escluso che possa ancora trovare spazio una casa della salute o il centro vaccinale cittadino di Asl3.

Ancora non sono state fornite cifre precise sulla stima dei nuovi posti di lavoro: più volte in questi mesi si è parlato di aziende di logistica di prossimità, di un supermercato, di negozi di vicinato e terziario ma le trattative sono ancora in corso.